Napoli, Lobotka rischia di saltare lo sprint Scudetto: e De Laurentiis va su tutte le furie

Lo slovacco ha accusato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia: potrebbe aver chiuso anticipatamente la stagione, il presidente non voleva che giocasse con il Genoa. Intanto il club punta a Florentino Luis e Sudakov

Quell’uscita dal campo al 12′ del primo tempo non era naturalmente piaciuta a nessuno: perché la caviglia di Stanislav Lobotka aveva già dato qualche scricchiolio nel match di Lecce, e domenica sera contro il Genoa ha costretto il centrocampista ad abbandonare il campo.

Lobotka, l’esito degli esami

Nella giornata di oggi è arrivato l’esito degli esami. Come si legge nel comunicato del Napoli, “Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Tradotto in parole povere, molto probabilmente mancherà domenica nella trasferta di Parma. Al suo posto Conte dovrebbe affidarsi ancora una volta a Gilmour, pronto a farne le veci da regista, come già era stato nella partita contro il Genoa.

Napoli, la rabbia di De Laurentiis

Il club azzurro non ha comunicato con precisione i tempi di recupero, ma è lecito immaginare che lo slovacco rischia di aver già concluso la stagione, anche perché si porta dietro da tempo il problema alla caviglia. E non avere Lobotka nello sprint finale per lo Scudetto, con l’Inter ad un punto, potrebbe rappresentare un problema non da poco per Antonio Conte, che da subito si era mostrato molto preoccupato per l’infortunio al suo regista. Una situazione che, stando a quanto riportato da Repubblica, avrebbe infastidito non poco il presidente De Laurentiis, che avrebbe preferito lasciare Lobotka in panchina nella partita con il Genoa.

Il Napoli vuole Florentino Luis e Sudakov

Nel frattempo, messa al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League, il club azzurro sta iniziando a tessere la tela per il prossimo anno. Oltre a seguire due giocatori a parametro zero di livello assoluto come Kevin De Bruyne e Jonathan David, ci sono altri profili che stanno attirando l’attenzione di Giovanni Manna. Come riporta calciomercato.com, si tratta di Florentino Luis del Benfica e di Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk.

Napoli, le mosse di Manna

Il 25enne mediano del Benfica sarebbe il più vicino a vestire l’azzurro, come riportato da Fabrizio Romano: il Napoli ha offerto un quinquennale al giocatore, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Va trovato però l’accordo con la società portoghese, e non è un dettaglio da poco, ma la trattativa prosegue. Situazione analoga per Sudakov: il Napoli, per ora, avrebbe presentato un’offerta verbale da 35 milioni+5 milioni pagabili in cinque anni al club ucraino per l’attaccante. Ora la palla passa allo Shakhtar, che dovrà decidere in caso di offerta formale da parte degli azzurri.