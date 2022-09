26-09-2022 13:13

Hirving Lozano è tornato al gol con il Messico, decidendo la sfida tra la Tricolor e il Perù. Un segnale di forma ritrovata per l’ex PSV, che dunque si candida a una maglia da titolare per la sfida del Napoli contro il Torino al Maradona del 1 ottobre.

Napoli, Lozano in dubbio

Lozano, però, farà rientro in Italia soltanto tra giovedì e venerdì e quindi Luciano Spalletti potrebbe scegliere di tenerlo in panchina, almeno all’inizio della gara contro i granata. Chi, però, al suo posto? Con Matteo Politano infortunato, Spalletti potrebbe decidere di lanciare dal 1’ Alessio Zerbin, il 23enne che il tecnico finora ha utilizzato sempre a gara in corsa, schierandolo a destra nel tridente offensivo azzurro.

Napoli, Zerbin e le alternative come vice-Lozano

Le alternative sono rappresentate dall’impiego di Elmas o Raspadori, oppure dall’idea di spostare Kvaratskhelia sulla corsia destra – posizione in cui il georgiano gioca a volte in nazionale -, con Raspadori esterno d’attacco a sinistra.

Ipotesi che dividono i tifosi del Napoli: alcuni invitano Spalletti a dare fiducia a Zerbin, altri ritengono l’ex Frosinone ancora acerbo per la maglia da titolare in una gara tanto delicata.

I tifosi del Napoli divisi su Zerbin

“Kvaratskhelia a destra con Raspadori a sinistra, il georgiano in nazionale viene impiegato anche in quel ruolo. Visto che Lozano rientra solo venerdì in caso di diciamo emergenza potrebbe essere questa la soluzione. Se poi il mister si fida del ragazzo allora forza Zerbin!”, scrive Daniele, aprendo anche alla titolarità dell’ex Frosinone.

Anche Gaetano darebbe fiducia a Zerbin: “È nella logica perché è il giocatore che risulta riposato ed è di ruolo”. “Zerbin è un bravo giocatore ma rende meglio a sinistra. Meglio puntare su altro”, risponde Vincenzo. Zerbin bocciato da Tony, invece: “Ma per favore, Zerbin è un buon rincalzo ma titolare non credo. Sulla destra le opzioni sono Raspadori e in seconda battuta Elmas, poi viene Zerbin”.

Anche Carmine vota per spostare di fascia Kvaratskhelia: “Ho visto Kvara giocare a destra per buona parte del match nell’ultima uscita in nazionale… Considerando anche lo stato di grazia di Raspadori e Simeone, si potrebbe fare tranquillamente un 4-3-3 con il solito centrocampo e difesa”.