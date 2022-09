Napoli: infortunio più serio del previsto per Politano

22-09-2022 13:01

“Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”.

Questo il comunicato ufficiale del club campano in merito alle condizioni di Matteo Politano, uscito malconcio dalla trasferta di San Siro e che si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno certificato l’infortunio, motivo per cui ha anche dovuto lasciare il ritiro della Nazionale.

Brutta tegola per mister Spalletti che conta anche sul recupero dell’altro infortunato importante in casa partenopea, ovvero Victor Osimhen. Visto l’entità dell’infortunio, Politano a questo punto, potrebbe tornare direttamente con la Cremonese il 9 ottobre, con in mezzo la fondamentale sfida di Champions League con l’Ajax.