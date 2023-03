Napoli, Lozano marca visita contro l'Atalanta

Il messicano fermato da un problema muscolare, si scalda Politano.

08-03-2023 19:26

Un risentimento muscolare impedirà a Hirving Lozano di fare parte del Napoli chiamato alla riscossa contro l’Atalanta dopo lo scivolone, anch’esso tra le mura amiche, contro la Lazio.

Il messicano lascerà il suo posto nel tridente delle meraviglie con Osimhen e Kvaratskhelia a Matteo Politano, ma la sua presenza contro l’Eintracht Francoforte non è in dubbio: potrebbe strappare la convocazione europea anche Giacomo Raspadori, fermo ai box da quasi un mese per una distrazione muscolare alla coscia sinistra.