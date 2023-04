Napoli, Meret: "Milan? Non faremo gli stessi sbagli"

Il portiere del Napoli in vista del match di Champions: "Sono quelli che ci hanno messo più in difficoltà"

07-04-2023 22:13

Il portiere del Napoli Alex Meret a Dazn ha commentato la vittoria contro il Lecce: “Sicuramente siamo contenti di questa vittoria, era importante ripartire. Sapevamo che il Lecce ci avrebbe messo in difficoltà e ci avviciniamo all’obiettivo. Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati”.

Ora il pensiero di tutti è rivolto alla doppia sfida di Champions League contro il Milan: “Non vogliamo commettere gli stessi errori e vogliamo portare a casa un risultato positivo. Il Milan è la squadra che ci ha messo più in difficoltà in questo campionato. Loro sono stati bravi e cinici. Il Milan è la squadra campione in carica e ci sta che ci metta in difficoltà, in questa doppia sfida proveremo a colmare queste distanze”.