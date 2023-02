Napoli, Meret: "Sì, contro la Cremonese vogliamo prenderci la rivincita"

L'estremo difensore ha presentato il prossimo match contro i grigiorossi, parlando a 360 della stagione degli azzurri

09-02-2023 15:24

“C’è grande entusiasmo ma siamo anche maturi per capire che bisogna concentrarsi su una partita alla volta”. Così l’estremo difensore del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex Udinese e SPAL, classe 1997, ha proseguito: “Viviamo un periodo bellissimo sotto il profilo dei risultati e della espressione di gioco, però siamo anche consapevoli che manca mezza stagione e che ci sono davanti tantissimi appuntamenti importanti che andranno affrontati con la mentalità giusta”

E ancora: “Non abbiamo una proiezione a lungo termine, pensiamo alla sfida che sta per arrivare e poi guarderemo alla prossima. La Cremonese è una squadra di rispetto che ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Proprio alla luce di quella esperienza dovremo dare il massimo per poterci prendere una rivincita in campionato. Finora stiamo dimostrando grande maturità e pazienza nell’affrontare le partite, soprattutto contro le avversarie che si chiudono. Domenica avremo lo stesso tipo di gara e bisognerà ripetere le ultime prestazioni eccellenti. Quale è stata la mia parata più difficile quest’anno? Credo ce ne siano due. Quella su Giroud a San Siro e quella su Piatek a Salerno. Ma ci sono stati anche altri interventi importanti che per fortuna sono riuscito a compiere in questa stagione”.

Spalletti ha parlato chiaramente di ambizioni anche in Europa: “Il mister è un maestro a tenere sempre alta la nostra concentarzione e a guidarci per essere sempre sul pezzo curando ogni particolare. Ci sta conferendo un grande apporto psicologico e se abbiamo acquisito sicurezza nei nostri mezzi, lo dobbiamo molto a lui. La Champions? E’ un obiettivo straordinario e prestigioso. Sinora il girone di qualificazione ci ha detto che possiamo competere anche a livelli internazionali. Possiamo stare tra le migliori d’Europa e faremo di tutto per andare quanto più avanti sarà possibile. Quest’anno stiamo ottenendo risultati fantastici che erano per molti impensabili questa estate. Ma noi abbiamo sempre avuto consapevolezza del lavoro che stavamo compiendo e vogliamo proseguire a dare enormi soddisfazioni ai nostri tifosi”