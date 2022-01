Napoli, Mertens: "Rischio di dire addio, devo convincere ADL"

20-01-2022 14:53

Al Corriere dello Sport, Dries Mertens ha le idee chiare sul suo futuro e ammette: “So che esiste la possibilità di un addio. Io sono qua, c’è un’opzione a favore del club e aspetto: poi si vedrà. Nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti: io, Kat e anche il bambino”.

Mertens sa come poter cambiare il suo destino: “Ho un solo modo per convincere De Laurentiis (a proporre un nuovo contratto, ndr): segnare tanto, così sarà costretto a tenermi. Più gol farò, più capirà che varrà la pena farmi firmare”.

Mertens ha chiuso con una battuta: “Ho anche un asso nella manica, invece che spendere per un attaccante nuovo gli concedo di tesserare mio figlio (nascita attesa per marzo, ndr): centravanti giovane, con lunga carriera davanti a sé. E io non dovrei mollare Napoli…”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT