Napoli: Mertens si riavvicina

21-06-2022

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella qurelle tra Dries Mertens e il Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta infatti importanti novità relative al rinnovo dell’attaccante belga che sembrava sempre più lontano dai biancoazzurri. La distanza, che solo qualche settimana fa, sembrava incolmabile, poco alla volta si è assottigliata sempre più.

Il giocatore parrebbe infatti orientato al dietrofront per due motivi. Difficile (per non dire impossibile) trovare oggi un club che giochi la Champions e sia disposto a versare cifre del genere nelle casse di un giocatore che a maggio ha soffiato su 35 candeline. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non sembra rientrare nel ventaglio di possibilità che solleticano le idee di Dries, che invece si sente ancora un top player per campionati top.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, ma quello che è certo è che ora le due parti sembrano davvero piuttosto vicine. A meno di clamorosi colpi di scena quindi, il matrimonio tra Dries e il Napoli potrebbe continuare.

