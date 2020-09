Napoli-Milik, ultimo capitolo: cambia tutto per Roma e Juventus

Sta per giungere al termine il lungo braccio di ferro tra il Napoli e Arkadiusz Milik. Dopo il lungo tira e molla con la società, il futuro dell’attaccante sembra ora definitivamente delineato, visto che il suo agente si è presentato a Trigoria per chiudere l’affare con la dirigenza della Roma. Una mossa che coinvolge, indirettamente, la Juventus, che dopo il rallentamento nella trattativa per Suarez può tentare l’affondo per Edin Dzeko.

Milik, nella mattinata di giovedì, si è allenato da solo a Castel Volturno, in attesa di novità. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, le due società hanno finalmente trovato l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Oltre a queste cifre, andranno ad aggiungersi fino a 7 milioni per i bonus legati alle prestazioni del calciatore.

Dal punto di vista economico, anche il bomber polacco otterrà quanto desiderato: un contratto di cinque anni con ingaggio di oltre 4,5 milioni di euro. Se non dovessero esserci altri ostacoli, si chiuderebbe in questo modo la lunghissima trattativa per la cessione di Milik, iniziata prima con semplici malumori e poi con lo scontro totale con la società, nel quale era intervenuto, con parole assai dure, anche il tecnico Gennaro Gattuso.

L’arrivo a Roma di Milik sbloccherebbe quindi Edin Dzeko, che si ritroverebbe improvvisamente a concorrere con un attaccante più giovane dalle caratteristiche molto simili. Per questo motivo, sembra assai improbabile che il bosniaco resti nella Capitale dopo la prima giornata di campionato: la Juventus è pronta ad offrirgli un biennale da 7,5 milioni a stagione.

La sensazione è che l’effetto domino fra attaccanti possa avviarsi già nella serata di giovedì, e se dovesse arrivare l’ufficializzazione dell’accordo fra Napoli e Roma per il trasferimento di Milik in giallorosso, allora la Juve tenterebbe immediatamente l’assalto finale per Dzeko.

La scadenza è dettata dal fatto che i giallorossi partiranno venerdì per Verona, dove sabato sera affronteranno l’Hellas nella prima giornata di campionato. Nel caso l’intesa non dovesse arrivare, infatti, tutto slitterebbe all’inizio della prossima settimana. Ma da entrambe le parti traspare grande ottimismo.

