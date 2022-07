21-07-2022 13:43

L’affare Kim è in chiusura e l’operazione per portare Simeone al Napoli cedendo Petagna al Monza è a buon punto, ma il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli non ha dimenticato un’altra richiesta del tecnico Luciano Spalletti.

Napoli a caccia di un portiere

L’allenatore ha sottolineato più di una volta che il Napoli ha bisogno di un altro portiere di valore pari a quello di Alex Meret, sulla carta il numero uno titolare della prossima stagione, e allora il direttore sportivo del club partenopeo si è mosso per accontentare il suo tecnico.

Nell’attesa di ricevere notizie da Psg e Chelsea su Keylor Navas e Kepa – entrambi possono arrivare al Napoli solo se il club di provenienza assicura di pagare una parte dello stipendio, troppo alto per le casse azzurre – Giuntoli ha individuato un’altra soluzione per il ruolo di portiere.

Ivusic il nome nuovo per la porta del Napoli

Il nome nuovo, secondo quanto riporta oggi Repubblica, è quello di Ivica Ivusic, 27enne dell’Osijek e della nazionale croata, con la quale vanta 5 presenze tra qualificazioni mondiali e Nations League.

In passato Ivusic ha fatto parte delle giovanili dell’Inter, con cui però non ha mai debuttato, finendo in prestito anche in serie minori al Seregno e al Prato. Tornato in patria dopo una breve esperienza in Grecia all’Olympiacos, è esploso con l’Osijek.

Ora rappresenterebbe una soluzione low cost, il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro e la stampa croata dà il Napoli come molto interessato al giocatore.

I tifosi del Napoli scettici su Ivusic

Vedremo se l’affare andrà in porto, intanto i tifosi azzurri non hanno reagito con grande entusiasmo alla notizia del possibile arrivo di Ivusic alla corte di Spalletti. “Ah Ivusic, il grande, l’irreprensibile Ivusic. Non sapevo facesse anche il portiere…”, commenta Giuseppe parafrasando una frase di un film comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

“Ma soltanto sconosciuti prendiamo? Ma quanto sono mediocri mamma mia…”, aggiunge Carlo, andandoci decisamente più pesante. “E questo sarebbe il famoso colpo in canna del Napoli?”, domanda Massimiliano. “Ivusic? E chi sarebbe?”, scrive stupito Giovanni. Conte chiede meno stranieri al Napoli: “Portieri italiani non ce ne sono?”.

“Ivusic è il mitico portiere dell’Osijek, con un passato all’inter, al Prato e al grande Seregno…”, commenta sarcastico Angelo. “Ci sono miliardi di portieri, ma andiamo su Ivusic, boh”, la chiosa di Giacomo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE