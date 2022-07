Napoli, Zoff approva la scelta di Meret: "Ha un grande futuro"

02-07-2022 16:52

Il Napoli ha finalmente preso una decisione riguardo al ruolo di portiere. David Ospina verso l’Arabia, Alex Meret rinnova e diventa, una volta per tutte, il portiere titolare dei partenopei. Una scelta che ha avuto parecchi consensi tra gli addetti ai lavori, e che ora trova l’approvazione anche del “Portiere”, il grande Dino Zoff, campione del mondo nel 1982.

Queste le parole della leggenda azzurra:

“Credo che il Napoli abbia fatto bene a confermare Meret. È un portiere della Nazionale che ha un grande futuro. Penso in lui, abbia grandi opportunità. Insidiare il posto di Donnarumma in Azzurro? Al netto degli errori recenti, ci ha fatto vincere l’Europeo. Non credo serva aggiungere altro”.