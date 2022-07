Il Napoli non è in vendita? La smentita di Adl scatena la polemica tra i tifosi

21-07-2022 10:41

Fin quando se ne parla sui social o nel sottobosco di emittenti televisive regionali è un conto ma quando anche il TgR riferisce l’indiscrezione che De Laurentiis stia per vendere il Napoli a un fondo per 650 milioni di euro il Napoli ha ritenuto di dover smentire tutto con una nota ufficiale. Dell’ipotesi di una cessione del club si parla da tempo, anche a causa del “conflitto d’interessi” per chi come Adl possiede due società (Napoli e Bari) oltre che per le continue critiche del popolo napoletano.

Il Napoli smentisce la cessione del club

Nel comunicato diffuso ieri dal Napoli si legge che “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso. Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.

I tifosi non credono alla smentita del Napoli

Fioccano i commenti sui social: “Ha rifiutato 1 miliardo di dollari? Lo stesso che è andato a chiedere con urgenza 1000 Euro al Comune di Napoli per un telone?” oppure: “In verità di smentite la società ne ha fatte tante su fatti che poi si sono concretizzati. Amazon, Cessione Higuain, offerta a KK dopo che era ormai andato al Chelsea…”

C’è chi scrive: “Premesso che non parteggio per nessuna delle due sponde ma secondo me uno come Adl se gli fosse davvero arrivata un’offerta simile lo avrebbe già ceduto il Napoli. Secondo me è quello che lui vorrebbe per cederlo più che ciò che gli hanno offerto” oppure: “Se davvero ADL rifiuta 1mld di euro per il Napoli, deve spenderne il doppio per dimostrarne il valore a tutti noi ma nessuno è credulone”.

Il web è un fiume in piena: “Personalmente non festeggio la smentita, ne sono pro o conto ADL. Tifo la maglia! Però il rischio che ci capiti uno tipo o peggio di Zhang è probabile” e poi “Molti tifosi si augurano che la ceda, me compreso. Con lui non lotteremo mai seriamente per vincere le competizioni a cui partecipiamo. E non mi si parli di coppe italia e suoercoppa…E se ha davvero rifiutato cifre vicino a 1 mld di dollari, ha fatto malissimo, non li vale” e infine: “Vedremo tra 8/10 mesi e forse anche meno se era una bufala oppure realtà il tempo vedremo a chi darà ragione”.