La ciliegina amara sulla torta mal riuscita, almeno finora, è stata la notizia della firma di Dybala per la Roma. Napoli ci credeva, pensava che la Joya sarebbe stato il coniglio che De Laurentiis avrebbe cacciato dal cilindro per mettere fine a critiche e polemiche dopo tanti addii dolorosi e pochi acquisti di grido ma così non è stato. Un’aggravante che l’argentino anziché all’Inter sia finito nelle braccia di Mourinho, in una squadra che non giocherà neanche la Champions e che era finita anni-luce dal Napoli in classifica l’anno scorso e la rabbia è tanta.

Le mosse di mercato del Napoli lasciano perplessi i tifosi

Ieri il ds Giuntoli ha provato a spiegare i perché di alcune situazioni, dall’addio di Koulibaly che ancora brucia, al no a Dybala ma non ha convinto nessuno. Mentre altrove festeggiano colpi da prima pagina, da Pogba e Di Maria fino a Lukaku e Dybala, ieri il Napoli presentava Ostigard.

Ospina saluta Napoli con una lettera commovente

Tra i vari giocatori che hanno lasciato Napoli, oltre a Insigne, Koulibaly, Ghoulam e per il momento Mertens, c’è anche David Ospina. Il portiere colombiano non è stato accontentato nella richiesta economica per prolungare il contratto scaduto (3 milioni) ed ha scelto di andare all’Al-Nassr da svincolato.

Oggi Ospina ha voluto salutare i suoi ex tifosi con una commovente lettera su Instagram scrivendo: “Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati. Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la societá e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Un abbraccio e Forza Napoli sempre”.

I fan azzurri attaccano Adl per i tanti addii

Tra tanti “Grazie” e “Ci mancherai” fioccano anche commenti acidi sul web: “E il presidente non lo vuoi ringraziare?”, oppure: “Grazie a te David e scusaci per come ti ha trattato questa società indegna.” e anche: “Meritavi più rispetto. Società che si commenta da sola” e poi: “Grazie Davide, purtroppo a Napoli abbiamo un presidente un boss che non vuole vincere. In bocca al lupo”

C’è chi scrive: “grande Uomo ed Atleta esemplare. Un peccato dover sopportare un presidente incapace di emozionarsi se non dinanzi ad una moneta” e ancora: “Sei un campione vero, un giocatore con le palle quadrate, troppo per la conduzione familiare Filmauro” e anche: “Ti chiedo scusa se abbiamo una società di m…”.

Il web è scatenato: “Sei stato insieme a Dino Zoff il miglior portiere del Napoli da sempre, eri una garanzia, non hai mai parlato molto, ma in campo ci sei sempre stato, ti ricorderemo con affetto, meriti tutta la nostra stima e simpatia, da oggi al Napoli manca il vero leader, un forte abbraccio” e infine: “Quest’anno quanti saluti amari , quanti ne stiamo subendo noi tifosi , dopo Insigne, Mertens , Koulibaly ora ci tocca questo… grazie di tutto David ci mancherai sicuramente”.

