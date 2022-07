Napoli, Giuntoli: "Per Mertens un trattamento speciale"

18-07-2022 21:45

Dries Mertens è nel novero dei calciatori che in questa stagione sportiva hanno lasciato il Napoli, assieme ad Ospina ed Insigne.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato di questo argomento, specificando come la trattativa sia gestita da Aurelio De Laurentiis in persona. “Con Mertens c’è un rapporto diretto. Ci ha parlato lui in passato, poi ciò che succederà in futuro non si può sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri”, le parole riportate da Tuttomercatoweb.