Napoli, Ospina va a giocare in Arabia Saudita

12-07-2022 08:57

Nuova avventura, calcisticamente parlando, per Ospina. Dopo aver trascorso quattro stagioni a difendere i pali della porta del Napoli, il portiere colombiano ha deciso di accettare la proposta (decisamente ricca) dell’Al Nassr (sembrava destinato a giocare nella Liga, in Spagna).

Il 33enne estremo difensore ha firmato, da parametro zero, un contratto biennale con il club saudita che ha già ufficializzato, via social network, la buona riuscita dell’operazione. Il nazionale colombiano ha disputato ben 103 partite con la casacca del club azzurro. Ora si metterà in gioco in Arabia Saudita dove c’è già tanto entusiasmo per il suo arrivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE