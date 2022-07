20-07-2022 18:52

Il Napoli sta vivendo un calciomercato davvero complicato. Sono infatti andati via alcuni dei totem dello spogliatoio, come Lorenzo Insigne,in MLS da fine maggio, Mertens e Ospina non rinnovati, Koulibaly venduto a peso d’oro al Chelsea.

Come se non bastasse, si stanno rincorrendo voci in città su una possibile vendita della società, voci però duramente smentite dal Napoli stesso attraverso un comunicato ufficiale.

L’antefatto: la situazione del Napoli e a Napoli

In questa prima parte di calciomercato, il Napoli sembra essere al momento l’unica delle big di Serie A ad essersi notevolmente indebolita. Non bastano quel paio di rinforzi arrivati, a Spalletti necessità molto di più per competere con Juve, Roma, Inter e Milan.

Inoltre, da giorni in città si stanno susseguendo voci su una possibile vendita del Napoli da parte di De Laurentiis, che sarebbe deluso da tutto l’ambiente, incapace di riconoscere i propri sforzi sia economici che fisici.

Si dice infatti, dalle parti del Vesuvio, che ADL avesse intenzione di vendere il club a un fondo arabo per circa 600 milioni di euro. Questa notizia nelle scorse ore è arrivata fino alla RAI, che nella trasmissione TG Regionale Campania, aveva annunciato la vendita della società per 650 milioni di euro.

La dura reazione del Napoli all’indiscrezione della RAI

Ovviamente, una volta arrivate sulla televisione nazionale, queste voci non potevano più essere ignorare, e hanno costretto la società a una dura risposta, tramite un post pubblicato proprio sul sito ufficiale dell’SSC Napoli:

“Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso.

Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.