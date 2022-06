02-06-2022 09:11

Ha parlato con il suo procuratore diverse volte, per sua stessa ammissione, sta trattando sull’ingaggio e ritiene che sia l’elemento giusto per il suo Napoli. Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente ammesso l’interesse per Federico Bernardeschi, svincolato di lusso che dopo aver chiuso l’esperienza con la Juventus tra alti e bassi ha voglia di rilanciarsi. Su di lui ci sono anche altre squadre ma in pole ci sarebbe anche il Napoli, disposto a dargli un triennale da quasi 3 milioni tra parte fissa e bonus.

Bernardeschi piace a De Laurentiis ma in Nazionale delude

Ieri però anche lui, come tutta l’Italia, ha deluso e non poco con la maglia della nazionale contro l’Argentina. E non è la prima volta. L’aggravante è aver indossato anche la maglia numero 10 che sulle spalle di Messi ha brillato, sulle sue proprio no.

Bernardeschi ha ereditato la n.10 di Insigne in Nazionale

La cosa singolare è che la numero 10 dell’Italia apparteneva a Insigne, che ha lasciato il Napoli, ed è stata indossata da Bernardeschi che potrebbe prendere il suo posto anche a Napoli ma i tifosi sui social invitano il presidente partenopeo a ripensarci.

I tifosi del Napoli dicono no a Bernardeschi

Fioccano i commenti su twitter: “Spero che ADL abbia visto di chi si è invaghito: Bernardeschi!

Pagato dalla Juventus 40 mln, ha reso 0. Addirittura in Nazionale, uno che al Sassuolo farebbe la riserva” oppure: “Questo prende Bernardeschi e lascia a casa Mertens, voglio piangere” e ancora: “se non dai a Mertens quei soldi, non puoi dare a Bernardeschi 2.5/3 milioni. Non c’è età che tenga. Se lo fai sei da CODICE PENALE”.

C’è chi sottolinea: “E poi il 10 sulla maglietta è un’offesa per il Calcio mondiale! Credo che il mitico campo di Wembley non sia mai stato calcato da un 10 tristo come Bernardeschi. È diventata rossa per la vergogna anche ..l’erba” e anche: “Mi immagino Bernardeschi nel Napoli con la 10 di Maradona” e ancoa: “Leggo da tante parti che se viene Bernardeschi può rilanciarsi a Napoli. Non è un rischio troppo elevato, visto l’ingaggio, prendere uno che da 5 anni non fa niente?”

Il web è un fiume in piena, anche gli juventini lo bocciano: “Bernardeschi sono contro San Marino è riuscito a “rischiare la giocata”, appena il livello si alza arrivederci” e anche: “Hanno dato la 10 della nazionale a Bernardeschi. Ma piuttosto la davo a Sirigu”

Un tifoso scrive: “Speriamo che Bernardeschi finisca in una squadra diversa dalla nostra…” e infine: “Mi confermate che, dopo ieri, possiamo chiudere il dossier Bernardeschi e buttarlo nell’indifferenziato?”