Napoli, non solo Koulibaly: duello con la Juve anche per un esterno

Il Napoli resiste all’assalto della Juventus per Kalidou Koulibaly e rilancia, interessandosi non solo all’ex bianconero Paulo Dybala – ma per l’argentino davanti al club di De Laurentiis restano (almeno) Inter e Milan – ma, secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, anche a un esterno inserito di recente tra i possibili rinforzi del calciomercato juventino.

Napoli, dopo Koulibaly pronto altro sgarbo alla Juve

Parliamo di Filip Kostic, 29enne esterno mancino in scadenza di contratto con l’Eintracht di Francoforte, squadre con cui ha vinto nella scorsa stagione l’Europa League.

Kostic è tra le soluzioni possibili per la fascia sinistra della Juventus: si tratta di un’ala polivalente, in grado di giocare sia come esterno in un centrocampo a 4 o a 5, sia come trequartista in un 4-2-3-1 o punta in un 4-3-3. Kostic è un giocatore esperto, sarebbe fuori dai parametri del Napoli, abituato a seguire elementi più giovani, ma la sua situazione contrattuale fa gola anche al club azzurro, in cerca di nuovi esterni per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti: Kostic andrebbe a comporre una coppia intercambiabile con Kvicha Kvaratskhelia, talento georgiano rispetto al quale il serbo ha meno potenziale tecnico, ma più sostanza e capacità di copertura in fase difensiva.

Napoli, Kostic esterno tattico per Spalletti

Kostic sarebbe dunque un’arma tattica importante per Spalletti, grazie alla sua forza fisica e alla costanza con cui attacca la fascia sinistra. Il Napoli non ha aperto una trattativa, si limita a seguire la situazione di Kostic da lontano, ma potrebbe presto tuffarsi sul serbo.

I tifosi del Napoli sperano in Kostic

Un’ipotesi che piace molto ai tifosi del Napoli. “Ottimo profilo – scrive Domenico su Facebook – Gran mancino e grande corsa. Fa le 2 fasi ad occhi chiusi. Calciatore totalmente diverso da Kvaratskhelia o Deulofeu. Ideale nel 4-2-3-1”. “Kostic è forte davvero, ci darebbe una bella mano”, aggiunge Ciro. Roberto, invece, si attribuisce doti di indovino: “Ecco, proprio ieri mi stavo chiedendo come mai il Napoli non seguisse uno forte come Kostic”.

Altri tifosi, come Paolo, sono scettici sulle possibilità di arrivare al serbo: “Giuntoli e ADL seguono tutti i calciatori del mondo ma non comprano mai nessuno”. Ma Joe lo bacchetta: “Il Napoli on compra mai nessuno, infatti la rosa è composta da soli tre giocatori (non 24)… Poi Kvaratskhelia e Olivera non sono mai arrivati e lo scorso anno per mancanza di giocatori ha rischiato di non iscriversi al campionato. Ma smettiamo di lamentarci sempre”.

