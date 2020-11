Napoli, non solo Maradona: il chiaro messaggio di Gattuso alla città

Un Gennaro Gattuso visibilmente soddisfatto per la rotonda vittoria che il suo Napoli ha ottenuto sulla Roma al San Paolo (che presto cambierà nome e sarà intitolato alla memoria di Diego Armando Maradona), ma anche preoccupato per alcuni comportamenti visti in città in questi giorni di lutto. E che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha voluto mandare un messaggio chiaro all’appassionatissima tifoseria partenopea.

“L’aria che si respira è triste, ma in questo momento la città deve avere anche buon senso. Vedo troppe persone senza mascherina. Giusto ricordare Maradona, è una leggenda. Questo tutti lo sanno. Adesso però dobbiamo fare i bravi, oppure ne pagheremo le conseguenze“, è stata la considerazione dell’allenatore del Napoli.

“Capisco l’affetto e il clima che si respira, spero però che già da domani tutti ricomincino a fare le cose come si deve. La città sta soffrendo tanto, per la scomparsa di Maradona e per i negozi che sono chiusi. Ma ognuno deve fare la sua parte“, ha rimarcato il tecnico partenopeo.

Quindi l’elogio alla squadra: “Abbiamo fatto una grandissima partita, da squadra organizzata. Poi soffrire gli avversari ci sta, ma l’atteggiamento che ho visto in campo mi è piaciuto. Tutti si aiutano e rincorrono l’avversario. Poi se arriva un errore ci si applaude e non ci si manda a quel paese”.

“Così mi piace. Perché per raccogliere risultati servono cose di questo tipo e non solo la tecnica”, ha spiegato Gattuso.

Quindi una considerazione su Juventus-Napoli: “Sul campo abbiamo fatto 18 punti. Ero sul pullman per partire con la squadra, poi non è un problema nostro. Penso che avessimo le possibilità di fare risultato a Torino”.

