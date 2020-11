Il Comune di Napoli: "Lo stadio può già chiamarsi Maradona"

Via libera allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ . Niente Comunale, niente San Paolo nel nome, ma solo il ricordo del più grande giocatore che abbia mai vestito la maglia azzurra d’ora in avanti: si chiamerà così l’impianto del Napoli da qui in avanti.

A confermarlo lo stesso sindaco di Napoli, De Magistris, che ha escluso la possibiltà di chiamare lo stadio ufficialmente sia con il mome di Maradona, sia con San Paolo. O con Comunale. Certo, nei racconti verrà ancora denominato San Paolo, ma ufficialmente sarà solo Diego Armando Maradona.

Niente da fare invece per ‘Comunale’ all’interno del nome:

“Avendo appreso il mancato gradimento del termine ‘comunale’, possiamo procedere con la denominazione ‘Stadio Diego Armando Maradona’. La nostra intenzione è di fare felici i nostri tifosi”.

Non solo il nuovo nome allo stadio come massimo tributo per Maradona: anche una fermata della metro cittadina ricorderà il Pibe de Oro, proprio quella più vicina all’impianto dove il Napoli gioca le sue gare interne. Accadrà a primavera, come annunciato da De Magistris:

“Entrerà in funzione la Linea 6 della metropolitana nella tratta Riviera di Chiaia-Fuorigrotta. Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-Maradona. Ed anche perché all’interno della stazione allestiremo una mostra dedicata a Maradona e al Napoli. Così avremo un’altra stazione dedicata all’arte, questa volta del calcio.”

L’assessore Borriello ha invece rassicurato tutti coloro che si sono recati all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta lasciando un cimelio in memoria del sommo Diez:

“Il materiale fuori dallo stadio è stato conservato. Verrà catalogato ed inventariato e posto in un luogo della memoria. Il Museo per ricordare Maradona sarà all’interno dello stadio dove ci sono spazi per allestirlo. Recupereremo anche il materiale ai quartieri Spagnoli”.

OMNISPORT | 29-11-2020 22:29