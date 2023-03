Napoli: obiettivo blindare Kvaratskhelia

Il georgiano avrebbe le avance del Real Madrid

27-03-2023 15:14

Kvaratskhelia non partirà dal Napoli e la società ha predisposto un piano per allontanare eventuali avance che potrebbero coinvolgerlo nella prossima sessione di mercato. Ecco che interverrebbe un rinnovo del contratto suno al 2028 dagli 1,2 milioni attuali sino ai 2,4. Opzione condivisa dallo stesso georgiano che sente Napoli come la propria casa, nonostante alcune voci di mercato lo vogliano già in direzione Real Madrid. Lo indica la Repubblica.