Napoli, ora è ufficiale: Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa

31-12-2021 12:56

Bruttissimo colpo personale per Victor Osimhen, ma una buonissima notizia per il Napoli di Spalletti: il calciatore nigeriano infatti è risultato positivo al Covid-19, e dunque è stato estromesso dalla lista dei convocati per la Coppa d’Africa.

Al momento il centravanti è rimasto bloccato in Nigeria e non gli è possibile raggiungere Napoli, dove oggi era prevista una visita con il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che gli ha praticamente ricostruito il volto dopo le fratture rimediate durante la sfida con l’Inter dello scorso 21 novembre.

Oltre a Osimhen anche Shehu, Balogun e Blessed esclusi dalla lista della Nigeria. Al loro posto sono stati chiamati Onyekuru, Ebuehi (che gioca nel Venezia), Olayinka e Shems.

OMNISPORT