Napoli, Osimhen lascia il ritiro della Nigeria per infortunio

14-11-2022 20:07

Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Infatti, Victor Osimhen ha lasciato il ritiro della Nigeria per infortunio. Ad annunciarlo su Twitter è stata la Federazione nigeriana senza chiarire però bene la dinamica del problema. Al suo posto è stato già chiamato l’attaccante della Cremonese, Cyriel Dessers.

Non è chiaro quando e dove si sia fatto male Osimhen, che ha giocato tutti i 90 minuti dell’ultima partita dell’anno del suo Napoli contro l’Udinese. L’attaccante non sarà così a disposizione della Nigeria per l’amichevole di giovedì a Lisbona contro il Portogallo.