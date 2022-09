Napoli: Osimhen out almeno per due partite

09-09-2022 08:49

Non arrivano buone notizie in casa Napoli sullo stato di salute di Victor Osimhen.

L’attaccante uscito malconcio dalla sfida stravinta contro il Liverpool dovrà stare a riposo per evitare di peggiorare la situazione. Già il tecnico Spalletti si era espresso al termine del match di CHampions con parole poco rassicuranti. “Ci sono zero possibilità di vederlo in campo contro lo Spezia. E non sarà l’unica gara che salterà”. Il che tradotto significa, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che il centravanti salti la gara interna di domani con lo Spezia e anche la trasferta contro i Rangers a Glasgow, per il secondo turno di Champions.

La partita successiva sarà proprio il big match in casa dei campioni d’Italia del Milan di Stefano Pioli. Ancora c’è tempo per valutare come reagirà la muscolatura del centravanti africano.

Al suo posto probabile tandem tra Simeone e Raspadori pronti a non far sentire la mancanza dell’attaccante nigeriano.