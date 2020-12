Napoli, Osimhen out altre tre partite

Dopo i 4 gol rifilati al Crotone non si può certo dire che l’attacco dei partenopei non giri bene, ma Gennaro gattuso, mister dei biancoazzurri, dovrà ancora fare ameno di Victor Osimhen, ai box dal 13 novembre scorso a causa di un infortunio rimediato con la maglia della Nigeria.

L’attaccante sarà infatti costretto a saltare altre tre gare prima di poterlo probabilmente rivedere in campo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il centravanti nigeriano non verrà infatti convocato né per la partita d’Europa League di giovedì contro la Real Sociedad, né per i due match di campionato di domenica prossima (Sampdoria) e il mercoledì successivo (Inter). Molto probabilmente ci sarà, invece, con la Lazio il 20 dicembre.

OMNISPORT | 07-12-2020 16:40