Napoli, Osimhen torna ad allenarsi pienamente in gruppo

Prosegue la preparazione della formazione di Spalletti in vista della sfida interna all'Inter

18-05-2023 14:33

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di mister Luciano Spalletti, preparano il match contro l’Inter in programma domenica 21 maggio alle ore 18 allo Stadio “Diego Armando Maradona” per la trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, sfida in cui i nerazzurri saranno a caccia di punti per confermare un piazzamento in zona Champions in attesa di quanto accadrà nella finalissima di questa edizione contro il Manchester City.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Karim Zedadka ha fatto terapie. Victor Osimhen ha svolto intera seduta in gruppo.