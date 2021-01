Napoli: per Giuntoli c'è armonia con Gattuso e De Laurentiis

Non c’è nessun problema Gennaro Gattuso all’interno del Napoli. Lo conferma Cristiano Giuntoli, che ne ha parlato senza giri di parole a ‘Rai Sport’ in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro lo Spezia.

“Non abbiamo nessuna compattezza da ritrovare, per il semplice motivo che non l’abbiamo mai persa – osserva il direttore sportivo partenopeo -. Ora pensiamo a questa partita, perché come ogni sfida secca è molto importante. In particolare se parliamo della Coppa Italia, visto che siamo campioni in carica”.

Una battuta anche sul ritorno di Aurelio De Laurentiis: “Averlo con noi fa piacere, e fanno piacere le parole che ha detto su mister Gattuso”.

OMNISPORT | 28-01-2021 22:30