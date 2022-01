Napoli, per l'estate si punta a Raspadori

31-01-2022 10:10

Il Napoli sta già pensando alle manovre per l’estate, quando saluteranno sicuramente Lorenzo Insigne e forse anche Mertens e Lozano. Il Corriere dello Sport lancia un’indiscrezione di mercato che vorrebbe i partenopei in pressing per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Giuntoli è stato visto qualche settimana fa a visionare sia Raspadori che Domenico Berardi, e ora si cercherà di capire quali saranno le richieste dei neroverdi, che da sempre fanno pagare davvero cari i propri gioielli. Il valore di Raspadori si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma la valutazione potrebbe cambiare in base alle prestazioni del talento azzurro del girone di ritorno di Serie A.

