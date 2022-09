Napoli, per Osimhen terapia più conservativa: rientro previsto con la Cremonese

26-09-2022 22:14

Prosegue il recupero fisico di Victor Osimhen in casa Napoli. L’attaccante nigeriano, quest’oggi, ha effettuato allenamento differenziato (con annesse terapie) sul campo del Konami Training Center di Castel Volturno in compagnia di Matteo Politano, anch’egli fermo ai box.

Osimhen, alle prese con una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, seguirà una terapia leggermente più conservativa rispetto al previsto, come riportato da Sky Sport. L’attaccante, originariamente atteso per il match di Champions League contro l’Ajax, potrebbe invece tornare a disposizione per la sfida in campionato alla Cremonese del prossimo 9 ottobre.