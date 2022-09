Napoli, Petrachi rivela: "Kvaratskhelia me lo ero appuntato"

30-09-2022 09:11

L’ex ds del Torino Petrachi, a “Radio Goal”, ha avvisato i partenopei: “Il Napoli trova un avversario non facilissimo. Il Torino è una delle squadre più difficili da affrontare anche perché Juric è uno dei migliori allenatori d’Italia. Non è mica facile giocare contro le sue squadre, fa un pressing molto alto. Lui dal recupero del pallone cerca immediatamente la verticalizzazione. Se non approcci bene poi non capisci nulla per tutta la gara”.

“Il Napoli ha lavorato non bene ma benissimo – continua Petrachi -. Hanno ceduto con grande maestria e poi hanno preso dei giocatori funzionali alla squadra. Kvara me lo ero già appuntato, il georgiano era già sul mio taccuino. Su Kim invece avevo qualche dubbio in più perché lo trovavo macchinoso. In realtà si è dimostrato subito pronto, merito della cura Spalletti. Spalletti è uno che migliora i giocatori. Hanno avuto tanto coraggio a sostituire Koulibaly con un giocatore del genere”.