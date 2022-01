Napoli: piace molto Ndombele

13-01-2022 10:20

Dopo aver messo a segno il colpo Tuanzebe, la dirigenza biancoazzurra è pronta a scoccare la freccia per portare a Napoli un centrocampista.

Ndombele, bocciato da Antonio Conte al Tottenham, è molto più di un’idea per Spalletti che ha già dato il suo ok per l’acquisto del giocatore. I primi colloqui sembrano positivi tanto che il giocatore potrebbe lasciare Londra a breve, già nel mercato di Gennaio.

Il profilo piace agli addetti ai lavori napoletani che stanno intensificando i contatti con l’entourage del centrocampista per affrettare i tempi in modo da portarlo alla corte di Spalletti il prima possibile. C’è infatti da battere anche la concorrenza di un’altra squadra italiana, ovvero la Roma di Mourinho.

