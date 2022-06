Napoli: potrebbero salutare in tre

20-06-2022 10:28

Il calciomercato partenopeo, inizia a muoversi non solo in entrata, ma anche in uscita.

Da quanto si apprende dalle colonne de “Il Mattino”, in questa sessione di mercato, la società di De Laurentiis potrebbe avere buone occasioni per un incasso niente male da reinvestire sul mercato, il tutto partendo dai malumori di tre giocatori in rosa. Si tratta di Matteo Politano di Diego Demme e Fabian Ruiz.

Per il primo la causa della cessione va ricercata nel tecnico Spalletti: il giocatore non si sente parte del progetto tecnico e vuole andare a fare una nuova esperienza altrove dove possa essere più considerato; per il secondo, invece, c’è voglia di cambiare aria, così come per Ruiz che non ha voluto rinnovare il contratto, proposto dal club.

Sommando i costi dei tre cartellini, il Napoli potrebbe incassare da queste tre cessioni ben 80 milioni di euro, una cifra molto interessante, per sostituire i tre scontenti del gruppo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE