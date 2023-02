Napoli, quota scudetto: il titolo ormai vale 10 centesimi

Stracciatissima la vittoria della squadra azzurra secondo i bookmaker, dopo che i punti di vantaggio sulla seconda sono saliti a 18

27-02-2023 19:25

Chi punta sul Napoli per lo scudetto guadagna ormai una miseria. Sui tabelloni, infatti, il titolo vale oggi 1,01, vale a dire che puntando 10 euro si porterebbero a casa solo 10 centesimi. Ormai i partenopei hanno 18 punti di vantaggio sulle seconde in classifica, dopo che l’Inter è caduta ieri a Bologna ed è stata raggiunta dal Milan. Proprio i nerazzurri sono quotati con un’offerta compresa tra 16 e 33 volte la posta, il Milan è quotato a 40. Tutti ormai sono convinti, in Italia e all’estero, che la squadra di Luciano Spalletti stia portando in città il terzo scudetto della storia.