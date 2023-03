Napoli: Raspadori pronto per il Milan

Domani i partenopei riprenderanno gli allenamenti in vista della ripresa con i rossoneri e dovrebbe esserci anche l'attaccante

27-03-2023 18:34

Un mese e mezzo dopo il Napoli dovrebbe ritrovare Giacomo Raspadori. Fermatosi lo scorso 15 febbraio, l’attaccante domani dovrebbe riprendere in gruppo gli allenamenti che gli azzurri ricominceranno in vista della ripresa del campionato contro il Milan. Lo riferisce Sky Sport. L’ex Sassuolo è di sicuro un’arma in più per Luciano Spalletti, in particolare per i prossimi impegni di Champions League visto che in campionato le cose paiono essere già decise, con i partenopei in deciso vantaggio su tutte le rivali, Milan compreso. Proprio i rossoneri saranno gli avversari in Europa.