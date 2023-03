L'ex Sassuolo lascia gli esercizi in palestra per quelli all'aperto, ma sempre personalizzati. La squadra guarda già al Torino

16-03-2023 15:37

Dopo il successo in Champions sull’Eintracht Francoforte, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di mister Luciano Spalletti, preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la ventisettesima giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 15 sotto la direzione arbitrale di Matteo Marchetti di Ostia Lido).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campi ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in campo e palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 2, in una seduta tecnico tattica finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Giacomo Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo.