Napoli, Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo

Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso che dovranno fare ancora i conti con l’infortunio di Amir Rrahmani che non prenderà parte alle gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Lituania, Spagna e Svezia. Il difensore kosovaro ha infatti lasciato il ritiro della propria nazionale e nelle prossime ore rientrerà a Napoli. A comunicarlo è stata la stessa federazione kosovara con una nota sul proprio sito ufficiale:

“Il difensore della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, ha lasciato il ritiro, impossibilitato a contribuire alle tre partite di questo mese a causa di un infortunio. Impossibilitato dal recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di essere della partita, Rrahmani tornerà nel suo club, il Napoli, per proseguire con la guarigione dell’infortunio. La Federcalcio del Kosovo augura ad Amir di tornare al più presto sul campo verde e di essere a disposizione della Nazionale per le prossime sfide”.

Il classe ’94 si era infortunato in allenamento e gli esami diagnostici ai quali si era sottoposto avevano evidenziato un’elongazione del bicipite femorale destro che lo avevano costretto a saltare le gare contro Milan e Roma.

Adesso il club partenopeo valuterà di giorno in giorno le sue condizioni in vista del prossimo impegno del Napoli in campionato, in programma sabato 3 aprile allo stadio Maradona contro il Crotone.

OMNISPORT | 24-03-2021 14:54