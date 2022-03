Napoli, Rrahmani non si fida: "Scudetto? Occhio a Juve e Atalanta"

03-03-2022 20:21

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Rrahmani ha analizzato il prossimo match del Napoli: “Col Milan proveremo a non subire reti. Tenere la porta inviolata è un obiettivo fondamentale per noi difensori e per il portiere. Ringrazio i tifosi che ci supportano, coloro che ci hanno sostenuto nei momenti di difficoltà. Loro sono veri tifosi. La parola scudetto non la pronunciano tanto – dice ancora – perché siamo consapevoli che è ancora presto per parlarne. Insigne? È un giocatore importante per noi. Ha segnato rigori, ha fatto assist e ora speriamo che continui a segnare su azione”.

Il difensore del Napoli ha chiuso parlando dell’ultimo trionfo e delle avversarie per il titolo: “Con la Lazio è stata una vittoria importante per continuare a stare in alto in classifica. Ora le partite sono tutte importanti. Ci potrebbero essere almeno 4-5 squadre per lo scudetto. Anche Atalanta e Juve possono rientrare. Può succedere di tutto. Noi vogliamo essere ricordati come eroi come disse Spalletti – spiega Rrahmani -. Ci proveremo fino all’ultimo. Vincere all’ultimo momento è sempre bello a prescindere. Noi vogliamo vincere tutte le partite. Anche se avessimo perso a Roma ci avremmo provato”.

OMNISPORT