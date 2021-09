Napoli, in stallo il rinnovo di Insigne: decisivo Spalletti

Continua a tenere banco il rinnovo di Lorenzo Insigne, oltre al futuro di Dries “Ciro” Mertens, in casa Napoli. Lo splendido avvio di stagione non ha ancora mutato gli scenari rispetto a un mese fa. Insigne continua a chiedere una cifra importante per rinnovare col club azzurro, De Laurentiis non cede e propone un contratto al ribasso. In tutto questo, Mertens sembra comunque destinato a salutare Napoli e la Campania dopo anni di successi a livello più personale che di squadra.

A fare il punto su queste spinose situazioni ci ha pensatoi il giornalista sportivo Rai, Ciro Venerato, ripreso da tuttonapoli.net:

“Non c’è rosa senza spine: Insigne e Mertens, giunti a fine contratto, pronti ai saluti se non muteranno gli scenari economici. Se il belga, comunque vada la stagione, sembra pronto a dire addio, meno certezze elargisce il futuro prossimo dello scugnizzo. De Laurentiis in questo momento non può soddisfare le richieste di Insigne. Una qualificazione in Champions muterebbe lo scenario, ma il capitano aspetterà il Napoli? I rapporti restano ancora freddi, ma gli scenari potrebbero cambiare dopo l’arrivo di Spalletti. Il tecnico di Certaldo non vorrebbe perdere il campione d’Europa e volendo potrebbe mediare tra le parti, ha puntato quasi tutto sull’estro di Insigne”.

OMNISPORT | 27-09-2021 16:27