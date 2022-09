Napoli, sfuma Keylor Navas: il messaggio del portiere

01-09-2022 22:40

Niente da fare per Keylor Navas, che alla fine è rimasto al PSG e non si è trasferito al Napoli, dove i partenopei avrebbero voluto affidargli la titolarità della porta. L’ex Real Madrid invece rimarrà sotto la Tour Eiffel a fare il secondo di Gigio Donnarumma, come deciso dal tecnico Galtier.

Su Instagram, il portiere costaricano ci ha comunque tenuto a dedicare un messaggio alla squadra che lo ha cercato con così tanta insistenza:

“Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, apprezzando il mio lavoro e la mia carriera. È un motivo di orgoglio sentirsi così amati, essere sostenuti. È anche il momento di farvi sapere che continuerò a lavorare duramente a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando la squadra il più possibile, senza arrendermi e come sempre dando il mio meglio ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo a combattere mano nella mano con Dio!”.