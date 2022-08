Napoli, si cerca un rinforzo in mediana se parte Fabian

11-08-2022 19:45

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Almeno questo è quanto raccontano in Francia, nello specifico da Foot Mercato.

Il club azzurro – al pari del Villarreal – starebbe infatti trattando il prestito con diritto di riscatto per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese, in uscita dagli Spurs. Ndombele non rientra nei piani di Antonio Conte, che sin dall’inizio del ritiro ha dato chiari segnali al mediano ex Lione di cercarsi una nuova sistemazione. Napoli potrebbe essere un’opzione gradita al giocatore, che arriverebbe in azzurro per sostituire Fabian Ruiz, in procinto di trasferirsi proprio in Francia, al PSG.

Sulle tracce di Ndombele però ci sono anche Real Betis, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton e Bayer Leverkusen. La concorrenza è dunque agguerrita, e per il momento le priorità di mercato per De Laurentiis e Giuntoli sembrano riguardare la porta e l’attacco. Oltre a Salvatore Sirigu, tra i pali potrebbe arrivare Keylor Navas nell’ambito dell’operazione Fabian. Mentre davanti si cerca il doppio colpo: prima Giacomo Raspadori, poi Giovanni Simeone.

