Napoli, Spalletti: "Abbiamo trovato poco il varco giusto"

Il tecnico della capolista ha commentato il pareggio senza reti del Maradona contro l'Hellas Verona.

15-04-2023 21:04

Dopo l’amarezza per la sconfitta di San Siro in Champions League contro il Milan, il Napoli non ha vinto nemmeno in campionato dove il match interno contro l’Hellas Verona è terminato 0-0. Il tecnico Luciano Spalletti ne ha parlato così a Dazn: “Loro si sono sempre abbassati e serviva una percentuale di passaggi corti alta per trovare il varco giusto. Il buco giusto, però, oggi lo abbiamo trovato poche volte”.

Positivo il finale, ma ora in Champions League servirà di più: “Per andare a fare quella partita, bisogna essere squadra in tutto. Una qualità che si ha solo essendo maturi e continui nell’atteggiamento. Non serve solo col Milan in Champions”. Sul ritorno di Victor Osimhen ha detto: “È un beniamino del pubblico e quando entra dà una ventata di entusiasmo a tutta la squadra. Non è un giocatore normale”.