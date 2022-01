17-01-2022 21:45

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo la partita vinta contro il Bologna ha parlato del ritorno in campo di Osimhen: “Hafatto bene ed è stato fondamentale averlo ritrovato, così come aver recuperato Fabian Ruiz che fa la differenza, sono calciatori forti che ci possono permettere di entrare nelle prime 4 e in Champions League”.

“I giocatori di spessore ci fanno reggere l’urto contro calciatori e partite che si possono perdere”.

