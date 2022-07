Napoli, Spalletti: "Preferisco Koulibaly a tutti"

12-07-2022 21:54

Luciano Spalletti è tornato a parlare di mercato, in particolar modo di Koulibaly: “Io rimango sempre dello stesso avviso, io preferisco Koulibaly a tutti. Anche perchè mi viene facile, ha la media punti più alta come giocatore del Napoli. Con lui abbiamo fatto più punti di tutti gli altri. Se lui dovesse scegliere di andarsene non finiremo mai di ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato. E’ una persona buonissima, fortissima. Quest’anno oltre a comandante sarebbe anche capitano. E se va via guai a criticarlo”.

Spalletti continua: “Stiamo facendo valutazioni. Abbiamo perso Mertens, Insigne e Ospina. Per gli altri ancora ci sono delle possibilità, per cui non sappiamo. Questi calciatori sono riferimenti importanti, ma abbiamo giovani molto forti che possono diventare leader di questa squadra. Due di questi leader sono qui al mio fianco”.