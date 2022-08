Napoli, Spalletti: "Qui sono tutti sul mercato sempre"

28-08-2022 23:45

Il Napoli ha pareggiato 0-0 in casa della Fiorentina e Luciano Spalletti ha commentato così a Dazn la prestazione dei suoi: “Non abbiamo gestito bene l’uno contro uno e non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Bisogna liberare qualcuno con la qualità qualcuno, invece siamo stati poco bravi a farlo”.

Ha poi parlato del mercato e delle voci su Ronaldo: “Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare – così Spalletti -. Però il Napoli pensa a qualsiasi situazione che riguarda i nostri calciatori. Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre. Se una società offre 100 milioni per un giocatore è difficile non prenderla in considerazione“.

Il tecnico toscano ha poi parlato degli screzi nel finale con qualche tifoso: “Offendono dall’inizio alla fine, con dei bambini vicini, una maleducazione che è una roba incredibile – ha precisato -. Dietro la panchina qui funziona sempre così. Ci sono sempre i maleducati professionisti che lo fanno per tutta la partita”.