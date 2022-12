Napoli, Spalletti: "Se non va via nessuno, stiamo bene"

21-12-2022 23:26

L’amichevole con il Lille è finita male per il Napoli, che ha perso 4-1 in casa. Il tecnico Luciano Spalletti ha commentato così il ko a Sky: “Si devono fare meglio diverse cose. Dobbiamo completare la preparazione. Poi abbiamo preso anche due gol che non si possono subire”. Il mese di lavoro è però piaciuto al mister: “Ci siamo allenati e lo abbiamo fatto in un posto corretto. Nessun problema che possa aver turbato qualcosa”.

Negli spogliatoi c’era anche il presidente Aurelio De Laurentiis: “Era un po’ accigliato per la partita. Ma ha retto e ci ha fatto gli auguri”. Quindi, sul mercato: “Giuntoli è uno sveglio e attento che fa il suo lavoro. Va a sondare, a cercare di anticipare alcune situazioni, ma stiamo abbastanza bene da un punto di vista di organico. Ora rientrano Rrahmani e Kvaratskhelia. Poi se non vengono a prendere nessuno stiamo bene”.