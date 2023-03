Napoli: tanto lavoro tattico in vista del Torino, con un orecchio a Nyon

Seduta di allenamento mattutina per la band di Spalletti in quel di Castel Volturno

17-03-2023 13:37

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno, in cui squadra e Luciano Spalletti, al termine, hanno appreso del sorteggio Champions contro il Milan. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 15).

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro sul possesso palla. Successivamente la squadra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Giacomo Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo e terapie. Demme non si è allenato per un affaticamento muscolare.