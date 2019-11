Napoli, tifosi infuriati con ADL: "Multa tutti tranne uno”

Altro che dialogo, Aurelio De Laurentiis va avanti con la tolleranza zero. Secondo i principali quotidiani sportivi, il presidente del Napoli sarebbe assolutamente deciso ad andare avanti con le sanzioni nei confronti dei giocatori che hanno guidato la rivolta dello spogliatoio al ritiro ordinato dallo stesso presidente azzurro dopo la gara con il Salisburgo al San Paolo.

LE MULTE. Secondo la Gazzetta dello Sport, ADL sarebbe pronto a chiedere il 25% dello stipendio mensile lordo ai giocatori, con l’eccezione di Allan, che il presidente azzurro vuole multare addirittura per il 50% dell’ingaggio mensile, pari nel suo caso a 200mila euro.

Al brasiliano, infatti, De Laurentiis non avrebbe perdonato la lite con il figlio Edoardo negli spogliatoi del San Paolo. Una richiesta, questa, che ha diviso i tifosi del Napoli.

Finora, la maggior parte dei supporter azzurri si era dimostrata d’accordo con l’idea di sanzionare i giocatori, ma ora l’idea di punire Allan in maniera diversa non va già a molti tifosi.

TIFOSI CONTRO ADL. “Bisognerebbe multare il figlio, magari”, scrive Stefano su una delle pagine Facebook più frequentate dai supporter del Napoli. “Ma tuo figlio quando apre la bocca non pensa 10 secondi? Ci vogliono veri dirigenti non figli e nipoti”, aggiunge Andrea, mentre Pasquale sceglie il sarcasmo, rispolverando per ADL l’accusa di tirchieria: “Ha trovato il modo per farsi restituire qualcosa di soldi dagli stipendi dei giocatori”.

Altri tifosi, come Diego, si dicono invece preoccupati delle conseguenze che avranno tali sanzioni: “Vai vai multa multa, tanto decidono loro se andare o meno in Champions e verrai ripagato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Procolo: “io non so cosa ha lui in quella mente! Ma chiedi consiglio a dei buon avvocati e non a quelli che ti assecondano in ogni cosa per paura di chissà cosa! Aspetta almeno non dico la fine del campionato ma cerca di raddrizzare la barca che stai facendo affondare! E poi procedi perché comunque hanno sbagliato. Che delusione! a questo punto noi tifosi dobbiamo per forza credere che l’unico presidente, con tutti i suoi difetti , è stato Ferlaino!”.

