Napoli, virale esultanza Mertens: era dedica speciale

Chissà se in Cina avrebbe avuto lo stesso risalto: la doppietta segnata da Mertens ieri al Salisburgo in Champions – che consente all’attaccante belga di raggiungere prima e poi scavalcare Diego Maradona nella classifica dei marcatori con la maglia del Napoli, a quota 116 gol, a soli 5 dal primatista assoluto Marek Hamsik, è stata esaltata da tutti.

LE POLEMICHE – Proprio poche ore dopo che il presidente De Laurentiis aveva lanciato le ennesime frecciate sul rinnovo di contratto ecco che i due giocatori nel mirino del patron, ovvero Callejon e Mertens, hanno risposto sul campo con due prestazioni super che hanno consentito agli azzurri di centrare il successo.

L’ESULTANZA- per festeggiare la prima rete Mertens ha però scelto un gesto molto curioso, che ha attirato l’attenzione soprattutto dei social e che a molti non è piaciuto. Un balletto un po’ volgare, con la lingua di fuori e i pugni in movimento a mimare situazioni un po’ hard.

IL MOTIVO – Ma il motivo è stato presto svelato dallo stesso Mertens tra le storie del proprio profilo Instagram: una dedica a un personaggio dello spogliatoio al quale il belga (e con lui tutti i giocatori del Napoli da decenni) è molto legato, lo storico magazziniere Tommaso Starace, che ha avuto un incidente in motorino senza gravi conseguenze e che spesso fa quello stesso gesto nello spogliatoio del Napoli.

IL PRECEDENTE – Spesso le esultanze di Mertens vengono equivocate, come quando si mise il pallone sotto la maglietta per imitare un tassista un po’ panciuto e tutti pensarono che la sua compagna aspettasse un figlio.

LE REAZIONI – Il video e le foto dell’esultanza di Mertens sono diventate presto virali con tantissimi commenti sui social e dediche a Mertens e a Tommaso Starace: “Grande Dries!!!!! Sei il numero 1!” o anche: “Tommyyy, Dries ha fatto la tua imitazione al gol. Ti adora”.

IL BALLO – Quel balletto Starace lo aveva fatto anche a Dimaro, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra in piazza durante il ritiro: “Tommy l’hai addestrato bene!!!” o anche: “La TommyStar55 dance”.

IL CAFFE’ – Il magazziniere del Napoli è celebre anche per un’altra specialità, il caffè che porta a giocatori, allenatori e giornalisti: “Caffè con ballo per il nostro Ciruzzo gruosss Tommy” e infine: “Bravi ad entrambi per l’armonia che c’è nel gruppo. Tommy ..continua a preparare i tuoi ottimi caffè che fanno squadra!”.

SPORTEVAI | 24-10-2019 11:34