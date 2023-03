Napoli, Zielinski: “Non abbiamo paura nemmeno in Europa”

Il centrocampista polacco analizza il momento super della sua squadra lanciatissima in campionato ma con le idee chiare anche in Champions League, pronta a fare grandi cose.

28-03-2023 17:11

Con la serie A ai box causa impegni con le nazionali, prova a dire la sua Piotr Zielinski, uno dei punti fermi della formazione di Luciano Spalletti: “Il nostro obiettivo resta vincere il maggior numero di partite possibili, non abbiamo paura della parola scudetto, conosciamo la nostra forza ma ci sono ancora tanti punti disponibili, dobbiamo continuare su questa strada”.

“Nemmeno in Champions abbiamo paura – prosegue il polacco – oggi la squadra è matura al punto giusto per fare grandi cose”. Poi sul contratto: “Scadrà tra un anno e mezzo, non c’è alcuna fretta, qui sto benissimo, da quando sono arrivato mi sono sempre sentito a casa. Io capitano? C’è Di Lorenzo, siamo a posto così”.