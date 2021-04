Nascar Cup Series: stop per pioggia dopo 42 giri

La gara valida per la Nascar Cup Series (ottavo appuntamento stagionale), sul circuito Martinsville Speedway, In Virginia, è stata interrotta per pioggia dopo soli 42 giri percorsi (sui 500 previsti). Al momento del forzato stop, in testa c’era Hamiln su Toyota.

L’appuntamento è fissato per le 22 di questa sera, sempre che il tempo sarà clemente, permettendo agli organizzatori di ridare il via alla gara, una delle più seguite del campionato Nascar Cup Series.

OMNISPORT | 11-04-2021 09:02